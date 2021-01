Ochtrup/Gronau -

Von Guido Kratzke

Die Versorgung der über 200 K+K-Märkte in der Region war am Montagmorgen fast komplett unterbrochen. Der Grund war eine Protestaktion von Landwirten aus Gronau, Epe, Ochtrup und Umgebung. Sie haben mit ihren Traktoren die Zu- und Abfahrt zum Zentrallager blockiert. Hintergrund waren die Entfernung von Produkten der Neuenkirchener Molkerei Naarmann aus dem K+K-Sortiment und weitere Forderungen der Landwirte. Am Montag erfolgte eine Einigung zwischen allen Beteiligten.