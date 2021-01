Rund 16 Stunden war das Zentrallager von K+K in Gronau nahezu komplett abgeriegelt. Weniger als eine Handvoll Lkw verließen oder erreichten am Montagmorgen das Firmenareal, von dem die über 200 Märkte in der Region beliefert werden.

Dafür sorgten nicht nur Landwirte aus Gronau und Epe. Aus der Obergrafschaft rückten ebenso Berufskollegen an wie aus den Kreisen Steinfurt und Coesfeld sowie weiterer Orte aus dem Kreis Borken. Ab circa 20 Uhr sorgten sie in massiver Form dafür, dass das Gronauer Straßenbild von den landwirtschaftlichen Fahrzeugen geprägt war, die sich sternförmig auf den Sitz des Lebensmitteleinzelhändlers zubewegten und schließlich das Firmengelände komplett vom Straßennetz isolierten. Über 100 Fahrzeuge waren dabei im Einsatz.