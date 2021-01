Die Bücherei St. Dionysius ist wegen des erneuten Lockdowns bis mindesten zum 31. Januar geschlossen, schreibt das Team in einer Pressemitteilung. Darin heißt es: „Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW gestattet es uns, einen Bestell- und Abholservice anzubieten.“Konkret bedeutet dies, dass Leser sonntags von 10.30 bis 12 Uhr die Möglichkeit haben, entliehene Medien in die dafür bereitgestellte Box zurückzugeben oder die bestellten Medien abzuholen. Im Internet ist die Liste der verfügbaren Medien einzusehen. Vorbestellungen können per E-Mail an buecherei-welbergen@bistum-muenster oder telefonisch unter den Nummern 0 25 53/16 31 und 0 25 53/ 48 61 erfolgen. „Wer in den nächsten Wochen Nachschub an Lesestoff, CDs, DVDs, Tonies oder Spielen benötigt, kann sich auf diesem Wege mit neuem Material versorgen“, so das Büchereiteam.