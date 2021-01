Verwaltung auf schmalem Grat

Die Grünen um Fraktionschef Franz Scheipers befürworten die Entscheidung der Bürgermeisterin, die Ausschusssitzungen abzusagen. „Die Gesundheit der Bürger von Ochtrup geht vor. An den niedrigen Infektionszahlen hier in der Stadt kann man gut ablesen wie diszipliniert alle Einwohner bei der Pandemiebekämpfung mitmachen. Das muss auch für die Politik gelten“, betonen sie in ihrem Statement. Dennoch stelle sich die Fraktion die Frage, wieso nicht über Möglichkeiten von digitalen Sitzungen nachgedacht wurde? „Dazu kam aus unserer Fraktion bereits in der letzten Ratssitzung ein Antrag“, erinnern die Grünen. Wie so etwas konkret aussehen könne, sei im Kreistag zu beobachten. Dort fänden sogenannte beratende Sitzungen digital statt. Es gebe zwar keine verbindlichen Abstimmungen, so könne aber trotzdem debattiert werden. „Auf diese Weise können die anstehenden Entscheidungen in den kommenden Sitzungen schneller abgearbeitet werden. Das können wir uns auch für Ochtrup vorstellen. Hier wurden aus unserer Sicht einige Möglichkeiten nicht genutzt“, kritisieren die Grünen in ihrer Stellungnahme.