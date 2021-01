Im Stadtpark steht eine größere Holzerntemaßnahme an

Ochtrup -

Von Anne Steven

Die roten Markierungen auf Buchen und Eichen zeigen es an: Im Stadtpark stehen Holzfällarbeiten an. Das Durchforsten sei wichtig, um die stark von der Trockenheit geschädigten sowie kranke Bäume zu entfernen, betont Förster Alexander Huesmann. Der Baumbestand soll so langfristig gesichert und die Natur geschützt werden.