Ein lokaler Online-Shop, auf dem die örtlichen Einzelhändler gesammelt ihre Ware anbieten können, die dann an Ochtruper ausgeliefert wird: Die Idee mit dem Arbeitstitel „Pottbäckerkaufhaus“ klingt nach einem Amazon-Pendant für die Töpferstadt. Eine weitere Besonderheit ist die mögliche Lieferzeit am selben Tag. Katharina Westkott und Markus Eiling haben im ZDF einen Beitrag über das Kiezkaufhaus in Bad Honnef gesehen und sich gedacht, dass dieses Konzept in Ochtrup Potenzial habe.

„Ochtrup ist von der Größe her beschränkt. Daher denke ich, dass das umsetzbar wäre“, findet Westkott. Sie gilt als Hauptinitiatorin des CDU-Antrags. Angesprochen zum Mitmachen beim Pottbäckerkaufhaus sind Klein- und Kleinstanbieter und Hofläden, gegebenenfalls auch Gastronomen. Besonders jene, denen Aufwand und Kosten für einen eigenen Online-Shop zu hoch sind. Das Lokale sei der Trumpf, den es auszuspielen gilt.