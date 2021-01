Wenig Hoffnung auf Regelbetrieb

Der Wind pustet ganz ordentlich an diesem Vormittag im Bergfreibad – aber Björn Bendias hält dagegen: Mit einem Laubbläser „kehrt“ der Schwimmmeister die braunen Blätter im Sand des Volleyballfelds zusammen. „Das zählt zu den Kleinigkeiten, die man gerne mal vergisst“, weiß er aus Erfahrung. „Und dann fällt es einem kurz vor der Eröffnung wieder ein.“

In diesem Jahr wird ihm das sicher nicht passieren. Denn er ist ziemlich früh dran mit dem Reinigen des Sandplatzes am Ende der Liegewiese: Bis zum geplanten Saisonstart Anfang Mai dauert es noch ein gutes Vierteljahr, und bis dahin wird der Schwimmmeister den Laubbläser womöglich noch ein weiteres Mal bemühen müssen. Aber das Gröbste ist schon einmal erledigt – und Björn Bendias und seine beiden Kollegen können sich Anfang März auf andere Aufgaben konzen­trieren.

Denn zu diesem Termin wird das jüngst sanierte Freibad offiziell aus dem Winterschlaf geholt. Die Schwimmmeister lassen erst dann das restliche Wasser ab, das in der kalten Jahreszeit in den Becken geblieben ist, um einen Gegendruck zum Grundwasser zu erzeugen. Sind die letzten Liter abgeflossen, gilt es, Unrat zu entfernen und die noch neue Edelstahlkons­truktion mit einem Hochdruckreiniger von Ablagerungen zu befreien. „Da wird dieses Mal noch nicht so viel zu machen sein“, lautet die Einschätzung des Experten. Auch der frische Anstrich, den die Schwimmmeister viele Jahre lang auf Wände und Boden der alten Becken aufbringen mussten, fällt nun weg. „Ansonsten gibt es da aber keine großen Unterschiede zu vorher“, berichtet Björn Bendias. Die Pflege des Grüns, das Reinigen des Pflasters, das Streichen der Umkleidekabinen – all das steht auch beim diesjährigen „Frühjahrsputz“ im Freibad wieder an.

Pünktlich zum Wonnemonat soll die Schwimmstätte auf dem Ochtruper Berg wieder glänzen. „Damit wir sofort starten können, wenn wir dürfen“, verweist Stadtwerke-Chef Robert Ohlemüller auf die pandemiebedingten Unsicherheiten. Klar ist für den Betriebsleiter allerdings schon jetzt, dass es in der kommenden Saison wohl keinen Regelbetrieb geben wird. „Da habe ich persönlich wenig Hoffnung.“ Die Stadtwerke richten sich vielmehr schon jetzt darauf ein, das Corona-Konzept des vergangenen Jahres fortzuführen.

Die unter der Rutsche verstauten, neuen Liegebänke sind im vergangenen Jahr noch nicht zum Einsatz gekommen. Foto: Anne Spill

Denn das hat sich, da sind sich Robert Ohlemüller und Björn Bendias einig, durchaus bewährt – auch weil sich die Badegäste größtenteils vorbildlich an die Hygienevorschriften hielten. „Wir waren ja am Anfang etwas skeptisch“, gibt der Stadtwerke-Chef zu. „Aber wir haben uns Stück für Stück herangetastet und die Dinge immer weiter optimiert.“ Während anfangs nur 100 Gäste gleichzeitig ihre Bahnen ziehen durften, waren später 150 Besucher erlaubt. Auch die Schulen konnten nach einer Weile das Bad für ihren Sportunterricht nutzen. Die warmen Duschen wurden mit der Zeit freigegeben und der Kiosk geöffnet. Eine Schnellschwimmerbahn half, Staus im Wasser zu vermeiden. „Auch die Eingangskontrolle ging dann irgendwann recht flott“, berichtet Ohlemüller. Zufrieden sind die Freibad-Betreiber zudem mit dem Online-Buchungssystem, das zuletzt auch die Möglichkeit bot, ein Ticket wieder zu stornieren. „Das wollen wir so beibehalten.“

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer würden den Start in eine mögliche zweite Corona-Saison also erleichtern. Zudem überlegen die Verantwortlichen schon jetzt, wie sie den Freibadbesuch trotz Hygienebestimmungen noch vergnüglicher gestalten können. Hier kommt zum Beispiel das eingangs genannte Volleyballfeld wieder ins Spiel: „Wir überlegen, ob wir es nicht wieder öffnen können“, berichtet Björn Bendias. So oder so wird der Sandplatz zum Saisonbeginn startklar sein . . .