Viele Menschen kaufen in Corona-Zeiten Hund, Katze und Co.

Ochtrup -

Von Anne Spill

Die Nachfrage an tierischen Mitbewohnern ist in Zeiten der Corona-Pandemie enorm gestiegen. Besonders die Lockdown-Phase und das Homeoffice trieben Interessenten in Tierheime oder zu Züchtern. Doch diese warnen: Für ein Tier müsse langfristig Verantwortung übernommen werden.