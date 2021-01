Erst nach und nach entdeckten die Erzieherinnen im Kindergarten St. Michael in Langenhorst am Montagmorgen, dass mehrere Fenster der Einrichtung mit rohen Eiern beworfen worden waren. Die Schalen lagen auf dem Pflaster verstreut, an den Scheiben lief die glibberige Masse herunter. Sogar einige Oberlichter der Turnhalle sind mit Eierresten verschmutzt. Zudem wurde der Sperrmüllhaufen am Straßenrand durchwühlt. Leiterin Gudrun Meyer vermutet, dass die Verschmutzung am vergangenen Wochenende entstanden ist. Aufwendig werde nun die Reinigung der Fenster, da diese schwer zugänglich sind und die Eierreste bereits eingetrocknet sind. Zeugen, die Hinweise geben können, wer die Eier geworfen hat, werden gebeten, sich mit der Kita in Verbindung zu setzen.