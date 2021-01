Auch nach der geänderten aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW darf die Bücherei St. Lamberti weiterhin den Abholservice für bestellte Medien anbieten. Da dieser Service nun durch die Verlängerung des Lockdowns noch mindestens drei Wochen andauern wird, hat ihn die Bücherei erweitert.

In den vergangenen zwei Wochen hat sich in vielen Gesprächen herausgestellt, dass es für viele Leser schwierig ist, das passende Buch oder andere Medien online im Katalog zu finden. Das Büchereiteam bietet deshalb ab sofort an, nach Absprachen Überraschungspakete zusammenzustellen. Nach einem Anruf in der Bücherei und der Klärung der Wünsche stellt das Büchereiteam die gewünschte Anzahl an Büchern oder anderen Medien als Paket zusammen. Dieses kann dann kontaktlos in der Bücherei abgeholt werden. Dieser Service richtet sich ebenso an alle Kinder, die zur Zeit nicht mit ihrer Klasse in die Bücherei kommen und deshalb nicht selbst nach Büchern stöbern können.

Telefonisch ist das Büchereiteam dienstags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0 25 53/ 9 82 70 erreichbar. Abzuholen sind die Medien an den gleichen Tagen jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Dabei ist zu beachten, dass seit Montag, wie in allen anderen Geschäften, auch beim Betreten der Bücherei eine medizinische Maske getragen werden muss.

Das Büchereiteam weist darauf hin, dass bei allen bereits ausgeliehenen Medien, bei denen ein Rückgabe fällig wäre, die Fristen verlängert werden. Eine Medienrückgabe ist am Rückgabeautomaten möglich.