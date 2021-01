Per Post und durchs Fenster

Die Realschule nimmt sich vor, die Zeugnisse persönlich durch die Klassenleitungen auszugeben. „Es werden zeitgleich durch die Fenster von zwölf Klassen und Flurräumen die Zeugnisse an die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise an Eltern ausgegeben“, kündigt Leiterin Doris Nollen-Kuhlbusch an. Es werde vorab ein Vollmachtsformular zur Verfügung gestellt, sodass, falls nötig, gerade aus den umliegenden Orten sich Eltern absprechen können, damit nicht jeder fahren muss.

Zusätzlich habe es eine Abfrage gegeben, um die Zeugnisse per Post zu versenden, wenn es zum Beispiel aufgrund einer Quarantäne keine Möglichkeit gibt, das Zeugnis persönlich abzuholen. „Es gibt eine Fotoskizze, auf der genau zu erkennen ist, welche Lerngruppe wo die Zeugnisse in Empfang nehmen kann. Zudem ist ein genauer Zeitplan festgelegt, so dass, wie im alten Leben, die Ausgabe nach der dritten Unterrichtsstunde beendet ist“, kündigt die Realschulleiterin an. Anschließend findet auch kein Distanzunterricht mehr statt. Auf diese Weise wünscht sich die Realschule einen, wenn auch sehr eingeschränkten, aber umso herzlicheren persönlichen Kontakt zu Schülern und Eltern.

Regelung am Gymnasium

Das Gymnasium geht ähnlich vor und richtet am Freitag circa halbstündige Zeitfenster pro Jahrgang ein. Die Schüler holen dann zeitversetzt ihre Zeugnisse am Fenster der Lehrräume ab. „Wir möchten damit etwas Augenkontakt zwischen Schülern und Lehrern ermöglichen. Das ist von der Schutzverordnung so zulässig“, sagt Schulleiter Olaf Reitenbach.

Jene Schüler, die am Freitag nicht zur Schule kommen können oder möchten, um kein Risiko einzugehen, bekommen die Zeugnisse per Post nach Hause geschickt. Die Oberstufenschüler erhalten ihre Leistungsnachweise in der Aula. Diese betreten sie vom Haupteingang des Gymnasiums aus und verlassen sie auf der anderen Seite in Richtung Realschule, um Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden.

Grundschulen

Die Grundschulen gehen unterschiedliche Wege. Die Lambertischule und die Von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen haben die komplett kontaktfreie Variante des Postversands gewählt. „Das ist zwar besonders für die Drittklässler schade, da es für sie das erste Zeugnis mit Noten ist, aber insgesamt sicherer“, sagt die Leiterin der Lambertischule, Marlies Lütkehermölle.

Die Marienschule handhabt es anders, wie Leiterin Christiane Wanschers erklärt: „Nach einer Umfrage bei unseren Schulpflegschaftsvertretern haben wir uns dafür entschieden, die Zeugnisse abholen zu lassen.“ Die Drittklässler haben am Donnerstag (28. Januar) und Montag (1. Februar) dazu die Gelegenheit, die Viertklässler am Freitag (29. Januar) und ebenfalls am Montag (1. Februar). „Der Montag bietet sich bei uns als Abholtag an, da die Kinder montags auch immer ihre Arbeitspakete abholen und zurückbringen können, falls sie die Unterlagen lieber analog statt digital haben möchten“, sagt Wanschers.

Seitens der Hauptschule erreichte die Redaktion keine Rückmeldung.