Freude bei den Maltesern in Ochtrup. „Die vakante Personalie des Stadtbeauftragten ist neu besetzt“, teilt der Ortsverein jetzt in einer Presseinformation mit. Dennis Sahle sei jetzt von der Diözesanleitung zum Stadtbeauftragten der Malteser in Ochtrup berufen worden. Der Ochtruper war bereits 2016 zum stellvertretenden Stadtbeauftragten berufen worden und hatte die Malteser in Ochtrup seit Mai vergangenen Jahres kommissarisch durch die Coronapandemie geführt. „Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft“, wird Sahle in dem Schreiben zitiert. Die wichtigste Aufgabe sei jetzt, die Malteser durch die Pandemie zu steuern und langsam den Weg zurück in den Alltag zu finden.

Zum neuen Stellvertreter wurde Reinhard Dircks berufen. „Dircks bringt jahrelange Erfahrungen in der Malteserarbeit und in Führungsaufgaben mit“, schreibt der MHD. „Ich freue mich, dass unser Ortsverband nun mit einem jungen, dynamischen Führungsduo zukunftssicher aufgestellt ist und wünsche beiden stets eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Wirken“, freut sich auch der ehemalige Stadtbeauftragte Franz-Heinz Duesmann über die Besetzung der beiden Posten.