Ergebnis in einer Viertelstunde

Corona-Schnelltests auch in der Töpferstadt möglich

Ochtrup -

Von Anne Spill

Antigen-Schnelltests für symptomfreie Selbstzahler bietet die Markt-Apotheke in Ochtrup ab sofort an. Auch einige Hausarztpraxen in der Töpferstadt führen einen solchen Abstrich durch. Die Tests sollen helfen, bislang unbemerkte Corona-Infektionen aufzudecken – haben aber Grenzen.