Viele Kurseinheiten und geplante Projekte sind ausgefallen: Auch die Musikschule des Zweckverbands Ochtrup, Neuenkirchen, Wettringen und Metelen hat wegen der Pandemie unter Mindereinnahmen bei den Kursgebühren – analog zur Situation der Volkshochschule – zu leiden. Musikschulleiter Andreas Hermjakob und Verwaltungsleiterin Dorothee Leußing redeten bei der Zweckverbandsversammlung am Donnerstagabend nicht um den heißen Brei herum.

„Die Ausbildung, ein Instrument zu erlernen und zu beherrschen, zu singen oder zu tanzen, gelingt vor allem in der analogen Situation, im direkten Lehrer-Schüler-Kontakt“, erklärte der Musiker. „Trotzdem kamen wir wegen Corona um den digitalen Fernunterricht sowie Angebote im Internet nicht herum“, erläuterte der Musikschulleiter. Vieles sei von den Dozenten honorarfrei angeboten worden oder nur durch Sponsorenakquise überhaupt machbar gewesen, erläuterte er den Politikern weiter.

Erfreulich allemal, dass im Gegensatz zum Jahr 2019 mit rund 1700 Unterrichtseinheiten immerhin gut 1200 Einheiten im vergangenen Jahr dennoch durchgeführt wurden. Das auf drei Säulen basierende Musikschulkonzept – der Kernbereich, die Projektmusikschule und Kooperationen – habe man halt nicht in allen Facetten so ausgestalten können wie geplant, so Hermjakob.

Die Kursgebühren hätten zudem Fragen aufgeworfen. Die Angebote seien in aller Regel in Präsenzform geplant und mit Einschränkungen wohl auch nur als solche abzurechnen. In den letzten beiden Monaten des vergangenen Jahres habe man sich aber bemüht, auch die Gebühren für virtuelle Angebote in den Geschäftsbedingungen darzustellen.

„Nicht nur bedingt durch die Pandemie werden wir weiter über Digitalisierung und entsprechende Lernformen und Angebote nachdenken müssen“, betonte Andreas Hermjakob.

Für den Haushalt 2021 mit einem Ansatz von rund 560 000 Euro seien Umlageanpassungen für die Kommunen und Kursgebühranhebungen unumgänglich. Erfreulich sei die konkrete Hoffnung auf ein eigenes Gebäude für Musikschulaktivitäten in Ochtrup und Finanzierungsideen über Sponsoring für die Raumausstattung.

Deutlich war aber auch die Forderung des Musikschulleiters, dass man langfristig um eine zusätzliche hauptamtliche Stelle zur Sicherung des Umfangs und der Qualität der Aktivitäten in seinem Fachbereich nicht herumkomme. Ochtrups Verwaltungschefin Christa Lenderich informierte, dass die Bürgermeister in Sachen Unterstützung von VHS und Musikschule künftig noch intensiver zusammenarbeiten wollen – und hoffte mit Blick auf die angesprochene Personalsituation, im Herbst des Jahres mit Vorschlägen aufwarten zu können.