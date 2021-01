Das neue Jahresprogramm des Zweckverbands von VHS und Musikschule der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Neuenkirchen, Wettringen und Metelen trägt den in Coronazeiten bezeichnenden Titel „Gemeinsam auf Kurs bleiben“. Die umfangreiche Broschüre, die seit einigen Wochen veröffentlicht ist, war ihrer Zeit voraus.

Denn in dem Heft waren schon Metelens Bürgermeister Gregor Krabbe als neuer Verbandsvorsitzender, sein Kollege aus Neuenkirchen, Willi Brüning, als sein Stellvertreter ausgewiesen sowie Ochtrups Bürgermeisterin Christa Lenderich als Verbandsvorsteherin und Wettringens Rathauschef Berthold Bültgerds als ihr Vize in dieser Funktion aufgelistet – dabei wurde die offizielle Wahl für die kommenden fünf Jahre erst am Donnerstag bei der satzungsnotwendigen Zweckverbandsversammlung vollzogen.

„Diese Regularien folgen einer gewissen Systematik in der bewährten Kooperation zwischen der Stadt und den Gemeinden“, erläuterte Metelens Bürgermeister, und so konnte Wahlleiter Karl Watermann alle Wahlen am Ende als einstimmig vollzogen notieren – zumeist bei der Enthaltung der Betroffenen.

In der den aktuellen Hygienevorschriften folgenden Sitzung waren neben den Bürgermeistern die Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen zusammengekommen sowie die politischen Vertreter aus den unterschiedlichen Kommunen.

In seinem Rückblick auf das vergangene Bildungseinrichtungsjahr verwies VHS-Leiter Timo Lobbel auf das Motto als nahezu seherisch. „Immer anders“ hieß es da – und das konnte man vor allen Dingen auf die Corona-Pandemie mit ihren verschiedenen Lockdown-Phasen ummünzen. Diese stellte die Bildungseinrichtung, Dozenten und Schüler vor erhebliche Herausforderungen und erforderte ständiges Umplanen sowie zeit- und arbeitsintensives Handeln. „Das sogenannte Präsenzlernen ist eigentlich ein durchgehendes Qualitäts- und Markenzeichen unserer Arbeit, das sich aber nur bedingt durchhalten ließ und durch im weitesten Sinne digitale Alternativen ergänzt werden musste“, zog Lobbel Bilanz.

Stolz informierte er, dass sich die durchgeführten Unterrichtsstunden von 4221 im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr mit 6232 noch äußerst erfreulich darstellten. „Dafür muss man allen Mitarbeitern und Dozenten besonderen Dank aussprechen.“ Diesem Lob schlossen sich im Laufe der Diskussion mehrere Versammlungsteilnehmer an.

Die Sondersituation reißt aber auch Lücken in der Finanzierung der VHS-Arbeit. Auch wenn öffentliche Zuschüsse vorerst in den veranschlagten Höhen gesichert schienen, werde man auch bei einem Etat von rund 657 000 Euro für 2021 nicht um die Erhöhung der Umlage für die Zweckverbandsgemeinden und sich moderat ändernde Kursgebühren herumkommen, betonte Verwaltungsleiterin Dorothee Leußing in ihren Erläuterungen zum Haushalt für das begonnene Jahr. Die dafür notwendigen Entscheidungen traf die Zweckverbandsversammlung einstimmig.