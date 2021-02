An ihren ersten Tag im Kindergarten St. Lamberti kann sich Nadine Leuderalbert noch sehr genau erinnern. Am 1. April des vergangenen Jahres übernahm sie die Leitung der Einrichtung an der Hellstiege. Es war Tag eins der Notbetreuung. „Das war ein sehr ungewöhnlicher Einstieg“, blickt die 44-Jährige knapp zehn Monate später zurück.