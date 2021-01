Zwei städtische Ausschüsse tagen nacheinander am 10. Februar (Montag) in der Aula des Schulzentrums. Der Wahlprüfungsausschuss beginnt um 17.30 Uhr, informiert die Ochtruper Stadtverwaltung. Der öffentliche Teil des Haupt- und Finanzausschusses ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Da der Haupt- und Finanzausschuss zunächst in nichtnichtöffentlicher Sitzung zusammenkommt, kann sich der Beginn des öffentlichen Sitzungsteils um einige Minuten verzögern.

Der Zugang zum Sitzungsraum erfolgt über den Haupteingang der Realschule. Die jeweiligen Tagesordnungen mit Vorlagen stehen wie immer zehn Tage vor den Sitzungen im Ratsinformationssystem auf der Homepage der Stadt zur Verfügung.

Aufgrund der immer noch angespannten Lage in der Corona-Pandemie und den hiermit verbundenen Regelungen ist nur eine begrenzte Anzahl von Zuhörern möglich. Ein Einlass kann nur nach telefonischer Anmeldung gewährt werden. Die Stadtverwaltung bittet daher interessierte Bürger, sich vorab im Rathaus (Telefon 0 25 53 / 7 31 34 oder 7 31 33) anzumelden. Die Besucherplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass keine Plätze mehr besetzt werden können, wenn die Anzahl von 20 Personen erreicht ist.

Alle Besucher werden zur Nachverfolgung im Falle einer Coronainfektion registriert. Die Daten werden direkt bei der telefonischen Anmeldung aufgenommen.

Die Stadt Ochtrup bittet darum, eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen.