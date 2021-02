Um 8 Uhr hat Susanne Dorsten am Sonntagmorgen in ihrem Friseursalon an der Lambertikirche das Licht angeknipst. 20 Minuten später haben die ersten Kirchgänger geklingelt und gefragt, was los sei – und hatten vielleicht die kleine Hoffnung, dass die Schere wieder gezückt werden kann. Dahingehend wurden sie von der Betreiberin enttäuscht.