Gemeinsamer Appell an Bundesregierung

Um auf die wirtschaftlichen Existenznöte im aktuellen Corona-Lockdown aufmerksam zu machen, hat die Einzelhändler-Initiative „freundschaftsdienst.eu“ Forderungen an die Bundesregierung gestellt. Diese ähneln sich dem Vorhaben des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (wir berichteten). An der Kampagne von Einzelhändlern, Gastronomen, Kreativen und Weiteren haben unter anderem auch Ingo Lefering und sein Mann Markus Ehling mit dem gleichnamigen Friseursalon und der privaten, 1800 Mitglieder umfassenden Vereinigung „Société Française de Biosthétique“ ( SFB ) teilgenommen. Lefering ist dort im Präsidium, Ehling als Regionalpräsident tätig.

Schnelle Hilfe

Die „Freundschaftsdienst“-Kampagne ist beispielsweise mit „Wir gehen mit_unter“ oder „Wir gehen mit_voran“ überschrieben. Die Initiatoren distanzieren sich ausdrücklich von Vorwürfen, sie seien Corona-Leugner, Rechte, Querdenker oder Maskenverweigerer. Die schriftlich an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) gerichteten und von der SFB mitgetragenen Forderungen drehen sich um schnelle Hilfe durch Vorabzahlungen, einen unbürokratischen Antrags- und Genehmigungsprozess, faire und angemessene Ausgleichszahlungen sowie ein konkretes Wiedereröffnungsszenario für den Einzelhandel.

Lefering, Ehling und weitere Vertreter der SFB führen am Donnerstag ein digitales Gespräch unter anderem mit dem Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Rainer Wieland (CDU), und dem Staatssekretär und Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger (CDU). Auch, um mehr Druck aufzubauen. Die Resonanz sei bislang sehr gut gewesen, es komme „Bewegung ins Spiel“.

Möglichkeit offenbar nicht bekannt

Der Friseursalon Ehling hat nach eigener Aussage am Montag in Ochtrup als einziger an der Aktion teilgenommen. „Vielen ist wohl nicht bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt“, vermutet Lefering. „Wir wollten jedenfalls nicht etwas für uns allein machen, sondern uns gemeinsam engagieren. Auch wir müssen kämpfen“