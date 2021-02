Direkt am Industriegebiet Ost gibt es Kleinod für Spaziergänger, das besonders an heißen Sommertagen genutzt wird. In der aktuellen Jahreszeit wird eher festes Schuhwerk benötigt. Es handelt sich um den Wald am Brook – ein Naherholungsgebiet in Stadtnähe, beinahe vor der Haustür, sowie Entdeckerparadies für abenteuerlustige Kinder.