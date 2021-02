Die goldenen Jahre der Gaststätten waren die große Zeit der Taxiunternehmen. Damals, in den 70ern und 80ern, und auch noch in den 90er-Jahren, kutschierten die Fahrer von Taxi Beck sogar während der Woche so manchen Kneipengänger nach Hause. Doch nicht nur die Nachtfahrten sind weniger geworden, sondern auch die Anbieter individueller Personenbeförderung.