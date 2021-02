Die derzeitigen Witterungsverhältnisse sind für die Wasserinstallationen und insbesondere für die Wasserzähler ein Risiko. Betroffen sind vor allem Installationen, welche sich zum Beispiel in einem nicht beheizten Raum, etwa einer Garage oder in Scheunen befinden. Durch die angekündigten Minusgrade besteht die akute Gefahr des Einfrierens der Leitung, schreiben die Stadtwerke Ochtrup in einer Pressemitteilung.

Die damit verbundene Volumenausbreitung des Wassers schädigt die Rohrleitung sowie auch den Wasserzähler, welcher als Abrechnungszählwerk ein sensibles technisches Gerät ist. Die Stadtwerke empfehlen allen Kunden, ihre Zähler vor Frost zu sichern.

Schäden, welche durch mangelhafte Frostsicherung entstanden sind, seien durch den jeweiligen Anschlussnehmer zu tragen. Sollten ein Schaden festgestellt werden oder Fragen zur Frostsicherung des Zählers offen sein, sind die Stadtwerke unter der Telefonnummer 0 25 53 / 7 10 erreichbar.