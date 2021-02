Die Erinnerungen an Extremwetterlagen, wie sie auch an diesem Wochenende drohen, sind noch gegenwärtig: Als Ende November 2005 der Schnee in dicken, schweren Flocken fiel, sich Eispanzer um Stromleitungen legten und dann zwischen Steinfurt und Ochtrup die Strommasten brachen und wie Dominosteine umfielen, rückte das Münsterland plötzlich bundesweit in die Schlagzeilen.