Schneemassen ohne großes Chaos

Es schneit und schneit und schneit – und hört auch am Montag noch nicht auf. Damit es zumindest auf den Hauptstraßen vorwärts geht, geben die Einsatzkräfte alles. Doch beim anhaltenden Schneefall ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Auf den Nebenstraßen haben selbst die großen Müllwagen ihre Probleme.

Mit seinen Räum- und Streufahrzeugen ist der Baubetriebshof weiter im Dauereinsatz. „Mit allem, was wir haben“, versichert Franz Laurenz , stellvertretender Leiter. Das sind acht Fahrzeuge, vom großen Lkw bis zum Radlader, die in Acht-Stunden-Schichten gemäß dem Streuplan eine Schneise durch die Schneedecke ziehen. „Wir haben die Hauptstraßen frei“, berichtet er am Montagvormittag auf WN-Anfrage. „Aber wir müssen regelmäßig hinterher.“ Weil immer noch reichlich Flocken vom Himmel fallen, und wegen der Verwehungen. Es komme auch vor, dass Anwohner das kalte Weiß von den Bürgersteigen auf die geräumten Straßen schippen würden, weil anderswo der Platz fehle. „Wir sind diese Mengen nicht gewohnt“, macht Laurenz deutlich. Außerdem räumt und streut der Bauhof die Strecken der Buslinien im Außenbereich. Und auch Nebenstraßen nehmen die städtischen Mitarbeiter in Angriff. „Die streuen wir sonst nicht“, informiert Laurenz. „Aber das machen wir jetzt, weil sonst ja keiner durchkommt.“

Im gesamten Stadtgebiet war auf die Nachbarschaftshilfe Verlass. Bei den aktuellen Schneemengen passiert es auch, dass sich ein Müllwagen festfährt – wie am Montagvormittag auf der Straße „An den Wiesen“, wo der Fahrer und zwei Anwohner zur Schaufel greifen, um das Fahrzeug mit vereinten Kräften zu befreien. Wer sich also gefragt hat, ob der Müll bei dem Wetter abgeholt wird: Ja, wird er – dort, wo es geht. Verzögerungen, das wird sich jeder denken können, sind dabei einzuplanen. „Die geräumten Straßen wollte die Firma Stenau als erste abfahren“, informiert Jan-Henrik Wiers vom Bauamt der Stadt Ochtrup. „Es gibt aber natürlich auch Straßen, die nicht befahrbar sind.“

Die Hauptstraßen werden laufend geräumt. Die Anwohner kümmern sich um die Gehwege und ihre Einfahrten. Foto: Alex Piccin

Wer also auf seinem Müll sitzen bleibt, den bittet er um Verständnis. Dazu, wie es mit der Müllabfuhr in der verschneiten Töpferstadt läuft, sei erst Mitte der Woche ein Fazit möglich. „Wir haben das Glück, dass in dieser Woche bei uns die gelben Säcke abgeholt und die Papiertonnen entleert werden“, zeigt sich der Verwaltungsmitarbeiter erleichtert. „Eine gelbe Tonne ist irgendwann voll, mit gelben Säcken sind wir flexibler. Und den Papiermüll kann man zur Not auch in einem Karton sammeln. Das ist einfacher, als wenn jetzt die Biotonne oder der Restmüll an der Reihe wären.“

Auch die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich darum, den Weg frei zu machen. Sie hat am Sonntagabend den Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall in der Weiner begleitet. „Wir fahren mit unserem Großfahrzeug vorher, damit Rettungswagen und Notarzt freie Bahn haben“, erklärt Andreas Leusing, Leiter der Feuerwehr. Einen weiteren Einsatz gab es auf der B 54 nahe der Abfahrt nach Heek, wo ein Auto mit vier Personen liegen geblieben war. „Der Motor ist ausgefallen und in allerletzter Not wurde die Feuerwehr verständigt“, berichtet Leusing. Bei einem dritten Einsatz am Sonntagabend galt es, eine Person hinter verschlossener Tür zu befreien. „Ansonsten ist es ruhig geblieben“, so der Feuerwehr-Chef, der sorgenvoll den vielen Verkehr zum Wochenanfang beobachtet. „Das ist problematisch.“ Aufgrund des anhaltenden Schneefalls hat die Feuerwehr in allen drei Stadtteilen immer mindestens eine Mannschaft in der Wache oder im Gerätehaus, um die Einsatzbereitschaft zu sichern (wir berichteten).

Schneebedingte Verkehrsunfälle gibt es am Montag kaum – zwischen 6 Uhr bis zum Nachmittag gerade sieben im gesamten Kreisgebiet, keinen in Ochtrup. Martin Weide-Drees von der Pressestelle der Kreispolizei: „Für die Verhältnisse ist es im Prinzip ruhig.“