Wie viele Menschen leben eigentlich in Ochtrup? Hat sich daran in den vergangenen Jahren viel geändert? Gibt es mehr Frauen oder Männer? Wie viele Töpferstädter stammen aus einem anderen Land? Das sind einige Fragen, die die Stadt Ochtrup in ihrem Jahresbericht für 2020 beantwortet.

19 761 – das ist die Zahl der Bürger mit Hauptwohnsitz in Ochtrup am 31. Dezember 2020. Einschließlich der mit Nebenwohnsitz kommt die Töpferstadt auf 20 750 Einwohner. Auffällig in der Statistik: Es gab einen deutlichen Sprung von 2014 (20 381) auf 2015 (20 796). Seitdem bewegt sich die Einwohnerzahl etwa auf dem selben Niveau. Übrigens gibt es in Ochtrup mehr Männer (10 550) als Frauen (10 200) – und das schon seit 2012, entgegen dem bundesweiten Trend.

Bei den Einwohnerzahlen ist immer Bewegung drin. Nicht nur durch Zu- und Wegzüge, sondern auch durch Geburten und Sterbefälle. 204 kleine Ochtruper haben 2020 das Licht der Welt erblickt, 104 Jungs und 100 Mädchen. Das sind zwei neue Erdenbürger mehr als im Vorjahr. Geringfügig gestiegen ist auch die Zahl der Sterbefälle, von 120 (2019) auf 127 (2020). In einigen Jahren zuvor lag sie zum Teil aber deutlich höher. So wurden 2018 147 Todesfälle registriert, ein weiterer Ausreißer ist 2010 mit 173 Verstorbenen.

Weniger Hochzeiten

Dass deutlich weniger geheiratet wird, nämlich nur 64 Mal, ist sicherlich der Pandemie zuzuschreiben. 2019 gab es noch 104 Vermählungen. „Coronabedingt wurden 2020 Trauungen abgesagt und wahrscheinlich viele gar nicht geplant“, schreibt die Stadt dazu in ihrem Jahresbericht.

Stetig und auch deutlich angestiegen ist die Zahl der in Ochtrup lebenden Ausländer. 2020 sind es insgesamt 2268, 2010 waren es 1225. In dieser Statistik findet sich auch eine Erklärung für den sprunghaften Anstieg der Einwohnerzahl, der offenbar in der Flüchtlingswelle begründet liegt. 2014 gab es 1592 Ausländer in der Töpferstadt, 2015 dann 2030. Aktuell am stärksten vertreten sind die Nachbarn aus den Niederlanden (260), gefolgt von den Polen (221). Erst danach kommt Syrien (206), dahinter Portugal (161), der Kosovo (147) und Serbien (143). Übrigens teilen sich die Ochtruper, die aus dem Ausland stammen, auf insgesamt 84 Nationen auf, mit Deutschland sind es 85 – so vielfältig ist die Töpferstadt.