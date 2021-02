Das Interesse zum Radsport ist in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen. Besonders seit Beginn des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie fanden viele Mitbürger wieder zurück zum Fahrradfahren als Freizeitbeschäftigung. Auch bei der Jugend liegt das Fahrrad hoch im Trend. Die junge Generation hat hier besonders das Mountainbiken für sich entdeckt. Nachdem in den umliegenden Gemeinden bereits erste Pläne für gesonderte Sportstätten für dieses Hobby entstanden sind, ruft der Radsport Club Ochtrup zur Zusammenarbeit der lokalen Politik auf. „Die Ochtruper CDU hat am vergangenen Sonntag ihre Pläne für einen Dirtbike-Park in Ochtrup veröffentlicht“, schreibt der RSC in einer Pressemitteilung.

Ein Dirtpark besteht aus künstlich angelegten Wellen, kleinen Sprüngen und Anliegerkurven. Je nach Umfang der Anlage können auch weitere Elemente in den Kurs integriert werden. Diese Strecken werden mit einem Mountainbike befahren. „Wir als Radsportverein begrüßen und unterstützen diese Pläne zutiefst. Eine eigenständige Sportstätte für diese Aktivität gibt uns als Verein die Möglichkeit, den Nachwuchs gezielt an den Radsport heranzuführen“, wird der RSC-Vorsitzende Nils Polnik in dem Schreiben zitiert. Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs könnten Kinder hier den Umgang mit dem Rad auf verschiedensten Untergründen erlernen.

Das Land NRW erkläre in seinem aktuellen Förderprogramm („Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“) ausdrücklich besagte Dirtparks für förderfähig. „Der RSC Ochtrup bittet somit alle Ochtruper Ratsparteien um eine überfraktionelle Zusammenarbeit, um das Projekt voranzutreiben“, heißt es weiter. In den Niederlanden zeige sich schon seit langem, dass solche Trainingsstätten positive Auswirkungen auf die Nachwuchsentwicklung im Radsport haben. Als ein Beispiel für eine solche Anlage führt der RSC die Trainingsstätte im Naherholungsgebiet Het Hulsbeek bei Oldenzaal auf. Dort harmoniere das Miteinander zwischen Spaziergängern, Reitern, Erholungssuchenden und Mountainbikern in besonderem Maße. In Heek ist Nahe des Jugendzentrums Zak im vergangenen Jahr ein Bikepark entstanden.