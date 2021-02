Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und einem Monat verurteilte die 7. Große Strafkammer beim Landgericht Münster am Dienstag einen 52-jährigen Ochtruper, der von der Staatsanwaltschaft der Untreue angeklagt war (wir berichteten). Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in den Jahren 2015 und 2016 in mindestens eindeutig nachgewiesenen 15 Fällen Autos und Baumaschinen im Namen seines Handelsunternehmens an Kunden verkauft habe, die fälligen Kaufpreise jedoch für sich behalten hatte. Dem als GmbH geführten Betrieb war dadurch ein Schaden von etwa 355 000 Euro entstanden, der zur Insolvenz des Unternehmens führte.

In das Urteil einbezogen wurde eine vorherige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt war. Außerdem verfügte das Gericht eine Einbeziehung von 195 000 Euro aus den illegalen Taten, die der Verurteilte an die geschädigten Berechtigten erstatten muss, falls er wieder über finanzielle Mittel verfügt. Da der Ochtruper ein vollständiges Geständnis abgelegt hatte und dadurch das Verfahren deutlich verkürzt wurde, beließ es das Gericht bei einer Freiheitsstrafe im unteren möglichen Bereich. Die Staatsanwältin hatte drei Jahre und sechs Monate gefordert, die Verteidigung für drei Jahre plädiert.

In seinem letzten Wort beteuerte der Angeklagte, dass ihm seine Taten leid täten und er einsehe, dass er falsch gehandelt habe.