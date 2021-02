Immer mehr Hunde haben im vergangenen Jahr Einzug in Familien erhalten. Teils sei dies lange geplant gewesen, teils sei diese Entscheidung in Zeiten von Home-Office und -Schooling mehr oder weniger spontan getroffen worden, schätzt Beate Schlüters. Sie betreibt eine Hundeschule in Wettringen an der Ortsgrenze zu Ochtrup und begrüßt auch viele Töpferstädter samt deren Vierbeinern in ihren Kursen. Auch sie musste ihren Betrieb einstellen, was besonders für junge Fellnasen problematisch sein kann.