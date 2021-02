Am heutigen Tag von Weiberfastnacht wird Monika Mantke wohl das eine oder andere Tränchen verdrücken. Dessen ist sich die 53-Jährige sicher. Denn normalerweise würde sie heute mit Ute Heufert, Tona Behme, Doris Oberndörfer-Freermann, Mecky Wagner, Karin Dorsten und Steffi Burrike durch Ochtrups Kneipen ziehen und eine fröhliche Feierei aufs Parkett legen. Doch Dank Corona muss der Spaß in diesem Jahr ausfallen. Ganz will die Damenrunde aufs Närrisch sein aber nicht verzichten und so haben sich die jecken Weiber erinnert, wie das mit ihrer Truppe angefangen hat, damals im Jahr 1989. „ Nach dem Feiern mit den Kindern in der Kita sind wir losgegangen. “ Monika Mantke Die Runde war anfangs noch sehr klein. Ein Dreigestirn – Ute Heufert, Tona Behme und Monika Mantke – legte vor ziemlich genau 32 Jahren die närrische Basis. Was die drei verbindet? Sie alle waren beziehungsweise sind Erzieherinnen im Kindergarten St. Lamberti in der Hellstiege. „Nach dem Feiern mit den Kindern in der Kita sind wir losgegangen“, erinnert sich Monika Mantke. Die Mütter aus dem Kindergarten trafen die Erzieherinnen später in der Stadt beim Feiern wieder. „Das war toll“, sagt Ute Heufert.