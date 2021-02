Die Sitzungen des Ochtruper Stadtrates werden künftig nicht als Livestream im Internet übertragen. Gegen diesen entsprechenden Antrag der CDU und der Grünen stimmten am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss die Mitglieder aus den Reihen der SPD, FWO und FDP. Die Christdemokraten hatten die Idee ins Spiel gebracht, um so viele Bürger wie möglich in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden und die Prozesse transparent zu gestalten. Ein einjähriger Testlauf sollte über die Resonanz aus der Bevölkerung Auskunft geben.