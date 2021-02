Der Kreis Steinfurt macht es, die Stadt Greven oder die Gemeinde Wettringen auch: Sie bieten digitale Informationsveranstaltungen mit lokalpolitischem Aspekt an, die ausfallende Ausschusssitzungen zwar nicht ersetzen, aber ein ähnliches Forum bieten. So argumentierte die CDU für ihren Antrag, für Ochtrup ein vergleichbares Konzept in die Wege zu leiten. Rückenwind gab es von den anderen Parteien, die Verwaltung reagierte zunächst abwartend.

Digitale Ausschusssitzungen untersagt die Gemeindeordnung des Landes NRW. Daran sei nichts zu ändern, sagte CDU-Fraktionschef Hajo Steffers und erklärte das Ansinnen: „Daher möchten wir auf diese Art und Weise Informationen sammeln, damit sich die Fraktionen beraten können.“ Vincent ten Voorde (SPD) stieß ins gleiche Horn: „Wir müssen vorankommen, damit die interne Beratung weitergehen kann.“

Bürgermeisterin Christa Lenderich wies am Beispiel des Kreises Steinfurt nachdrücklich darauf hin, dass solche Veranstaltungen keinen öffentlichen Charakter hätten und keine Protokolle geführt würden. Sie dienten lediglich der Information und böten die Möglichkeit zur Nachfrage, nicht zur Abstimmung.

Notwendigkeit zum Austausch

Die Debatte driftete immer wieder zu der Entscheidung von vor wenigen Wochen ab, die Sitzungen der Ausschüsse für Stadtentwicklung und für Schulen, Kultur und Sport abzusagen. Damit verbunden wäre die Auseinandersetzung mit der Raumbedarfsanalyse für das Schulzentrum gewesen. Hannes Westkott (CDU) äußerte hier Kritik an der Absage der Sitzung: „Die Raumbedarfsanalyse ist für uns elementar.“ Claudia Fremann (FWO) hielt dagegen, dass bereits 100 000 Euro Planungskosten zu diesem Zweck im Haushaltsentwurf 2021 eingestellt worden seien, was Kämmerer Roland Frenkert bestätigte. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler wies auch darauf hin, dass mögliche Hemmschwellen in digitalen Medien berücksichtigt werden sollten.

Die Diskussion verdeutlichte den Bedarf der Parteien, sich trotz Schutzverordnungen auszutauschen – wenngleich auch nur auf informeller Ebene, aber doch im Plenum. Abschließend schlug Bürgermeisterin Christa Lenderich den Beschluss vor, bei Bedarf Informationsveranstaltungen in digitaler Form zu ermöglichen. Dem folgte der Ausschuss einstimmig bei einer Enthaltung aus den Reihen der FWO.