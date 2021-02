Die Schneemassen haben den einen oder anderen unvorbereitet getroffen. Unter anderem war es den Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens Stenau nicht möglich, alle Straßenzüge der Abfuhrbereiche anzufahren, die zu Wochenbeginn dran gewesen wären. Infolgedessen gab es einige Missverständnisse.

Am Mittwoch verkündete die Stadt Ochtrup in Absprache mit Stenau, die Außenbereiche würden am Freitag nicht angefahren, da die Straßenverhältnisse dies nicht zuließen. Am Mittwochabend gab Bauamtsleiterin Karin Korten im Haupt- und Finanzausschuss die Auskunft, dass Bereiche, die am Wochenanfang nicht angefahren wurden, nach Möglichkeit nachgeholt würden.

Nachfahrt im Innenbereich

Am folgenden Tag informierte Stenau auf WN-Anfrage, dass dies nicht stimme und eine Nachfahrt nicht stattfinde. Am Freitagmorgen waren allerdings die Mitarbeiter und Entsorgungsfahrzeuge im Bereich unterwegs und sammelten die Wertstoffsäcke ein. Die Leerung der Papiertonnen sollte folgen. Verständlich, dass die Fragezeichen bei Anwohnern, Stadtverwaltung und Stenau immer größer wurden.

Also erneut beim Entsorgungsunternehmen angefragt. „Es gab ein Kommunikationsproblem“, hieß es dort. Offensichtlich: Sämtliche Aussagen des Mitarbeiters stimmten nicht. Detlef Starik , bei Stenau für den Fuhrpark zuständig, klärte auf: „Das ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Unser Auszubildender war fehlinformiert. Wir haben am Dienstag mit der Stadt vereinbart, dass wir die Woche Revue passieren lassen und von Tag zu Tag geschaut würde, was die Witterungsverhältnisse zulassen. Da die Außenbereiche am Freitag wegen der Straßenglätte nicht angefahren werden, kam für den Tag eine Nachfahrt der Innenbereiche in Frage, speziell der Bereich eins.“ Soweit die Straßenverhältnisse eine Abfuhr zuließen, werde dem auch nachgekommen. Seitens der Stadtverwaltung habe Stenau Informationen bekommen, welche Straßenzüge besonders betroffen seien.

Papiermüll zum Verwertungszentrum

Fehlerhaft war auch die Information, dass Stenau mit dem Verwertungszentrum Kockmann im Weinerpark eine Absprache getroffen habe. Tatsächlich ist es so, dass Bürger generell ihren Papiermüll zu Kockmann bringen können, jedoch nicht die Gelben Säcke. Diese gehen mit ihrem Inhalt in einen anderen Verwertungskreislauf. Bis Anfang der kommenden Woche werde aber kurzfristig die Möglichkeit angeboten, die Wertstoffsäcke bei Kockmann in einen Container zu werfen, der dann von Stenau mitgenommen werde, so Starik.