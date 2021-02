Auf der B 54 sind am Montagnachmittag zwei sich entgegen kommende Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr in Höhe der Abfahrt Langenhorst. Die Bundesstraße war bis etwa 17.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bei der Kollision wurden zwei Männer verletzt. „Einer leicht und einer schwer, wobei keine Lebensgefahr bestand“, informierte Detlef Schmitz von der Pressestelle der Kreispolizei. „Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.“ Angaben zur Ursache des Unfalls sowie zu den Fahrern und ihren Autos konnte er noch nicht tätigen. „Das müssen die Ermittlungen noch ergeben“, sagte Schmitz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Ochtrup war vor Ort.