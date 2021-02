Der Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet sowie in Langenhorst und Welbergen steht kurz vor dem Abschluss. Das kündigt Dennis Slobodian, Senior Referent Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Glasfaser, auf Nachfrage dieser Zeitung an: „Die Tiefbauarbeiten sind bereits durch. Bis Ende März sollen die Projekte I und II (Langenhorst/Welbergen und Ochtrup Mitte, Anm. d. Red.) abgeschlossen sein. Damit sind wir schneller als geplant.“ Freilich haben das Kunden in Ochtrup, die lange auf ihren Anschluss gewartet haben, anders gesehen. „Das sind subjektive Einschätzungen. Die Kunden haben keine oder kaum Vergleichswerte“, sagt Slobodian. Es handele sich bei dem Ausbau um ein sehr komplexes Infrastrukturprojekt, das für viele Kommunen das größte ihrer Geschichte sei.