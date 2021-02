Die Ochtruper Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Einsatz ausgerückt. In der Böschung am Nienborger Damm, in der Nähe der Auffahrt zur B 54, waren mehrere Kanister mit unbekanntem Inhalt aufgefunden worden. Möglicherweise handelte es sich um illegal entsorgtes Gefahrgut. Die Untere Wasserschutzbehörde wurde über den Fund informiert und die Firma Kockmann zur weiteren Entsorgung der Behälter herangezogen. Welche Stoffe sich in den Kanistern befanden, war bei Redaktionsschluss noch unklar.

Kanister mit unbekanntem Inhalt gefunden 1/12 Gefahrgutfund Nienborger Damm /Weiner - Nähe Auffahrt zur B54 Foto: Martin Fahlbusch

Kanister mit unbekanntem Inhalt wurden am Nienborger Damm entdeckt. Foto: Martin Fahlbusch

