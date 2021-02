Sie bieten Beratung für Eltern, Lehrer und Schüler an. Wie ist die Nachfrage während Corona? Paul Mangel: Das ist schwer zu sagen. Sonst haben wir zwischen 360 und 400 Anmeldungen pro Jahr. Bis März hatten wir mehr Anmeldungen als im selben Zeitraum des Vorjahres. Im Frühjahrs-Lockdown ist die Zahl deutlich gesunken. Nach den Sommerferien bis kurz vor Weihnachten stieg sie wieder an. Vermutlich gibt es gerade bei Eltern und Lehrern ganz andere Themen – oder nicht so viele Sorgen. Wir bemühen uns, deutlich zu machen, dass wir auch in Fragen des Homeschoolings da sind. Eltern können sich an uns wenden.