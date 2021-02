Mein Lieblingssong stammt aus den 1970er-Jahren. Nachdem ich Mitte der 70er meine Schulzeit beendet hatte und sich daran die sogenannte Sturm und Drangzeit eines jeden Jugendlichen anschloss, schossen zur gleichen Zeit viele kleine, schick eingerichtete und gemütliche Diskotheken aus dem Boden. Ein völlig neues Lebensgefühl war für die damalige Generation geboren.

Es war total angesagt, am Wochenende, manchmal sogar in der Woche, seine Freizeit in der Disco zu verbringen, sei es, um Freunde zu treffen oder ausgiebig tanzen zu gehen. Viele Freundschaften wurden damals in der Disco geschlossen, woraus dann später auch eine Ehe entstanden ist. Saturday Night Fever war angesagt, übrigens ein total erfolgreiches Album der Bee Gees.

Auch mein Lieblingssong „Love is in the Air” von John Paul Young stammt aus dieser Zeit, aus dem Jahre 1977. Viele Hits hatte dieser Mann nicht zu bieten und deshalb verschwand dieser Name dann auch wieder sehr schnell aus den Charts. Aber „Love is in the Air” ist unsterblich mit diesem Mann bis heute verbunden und verantwortlich dafür, dass sich auch heute noch die Tanzflächen füllen.

Nicht nur in Ochtrup gab es schicke Diskotheken. Auch Lokale in anderen Städten, die man bequem mit dem Auto erreichen konnte, waren angesagt. Das waren ein paar tolle Jahre. Leider haben die heutigen Diskotheken nicht mehr viel mit den damaligen gemeinsam. Es ist alles viel größer und unpersönlicher geworden. Aber jedes Mal, wenn ich dieses Lied von John Paul Young höre, steigt bei mir die gute Laune und die Alltagssorgen sind vergessen. Und so manche Tanzpartnerin musste schon mit mir zu diesem Lied auf der Tanzfläche im Discofox-Rhythmus tanzen.