Franz-Josef Eilting hat die Aussagen Dennis Slobodians als einen Schlag ins Gesicht empfunden. Der ist Senior Referent Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Glasfaser und hat vergangene Woche Stellung zum Stand des Ausbaus des Netzes für Ochtrup I und II sowie zu Kundenproblemen bezogen. „Es gibt noch eine ganz andere Seite“, kündigt Eilting am Telefon an. Der Ochtruper schildert dann vor Ort seine Erfahrungen mit dem Unternehmen aus Borken und dessen Mitarbeitern sowie Subunternehmern. „Mindestens 15 Mal“ habe er versucht, der Sache auf dem Grund zu gehen, warum sein Anschluss nicht aktiviert beziehungsweise gar erst gelegt werde. Sein Nachbar, Eigentümer der Doppelhaushälften, sei seit wenigen Wochen am Netz.