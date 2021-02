Menschen im Mittelpunkt des Wirtschaftens

Ein ganz besonderer Geburtstag wird in diesem Jahr am 3. März gefeiert. Vor 1700 Jahren wurde der öffentliche Sonntagsschutz von Kaiser Konstantin zum ersten Mal für das römische Reich festgelegt. Darauf weist die KAB St. Paulus in einem Pressetext hin. Seit Jahren engagiert sich die Katholische Arbeitnehmerbewegung in ganz Deutschland dafür, den Sonntag als arbeitsfreien Tag nicht aufzugeben und für die Menschen zu erhalten.

„Der Sonntag ist eine frühe soziale Errungenschaft und gerade in dieser Zeit als Tag der Ruhe, der Gemeinschaft, der Befreiung von Sachzwängen, Fremdbestimmung und Zeitdruck unverzichtbar“, erläutert Arnold Hoppe, der Vorsitzende der KAB St. Paulus, die Position der KAB und der Allianz für den freien Sonntag. Hier haben sich katholische und evangelische Sozialverbände und die Gewerkschaft Verdi zusammengeschlossen und setzen sich für den Sonn- und Feiertagsschutz ein.

Frank Hippe

Mit Sorge betrachtet die KAB die sich immer stärker ausbreitende Sichtweise, menschliches und gesellschaftliches Leben wirtschaftlichen Sachzwängen unterzuordnen. Dadurch geraten die Sonn- und Feiertage als Perioden der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung stark unter Druck, schreibt die KAB in ihrem Pressetext. „Wir alle stehen in der Verantwortung, uns für den Erhalt des freien Sonntags und zum Wohle einer humanen Gesellschaft einzusetzen“, unterstreicht Kassierer Frank Hippe die Haltung der KAB. Und Iris Hippe findet, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. „Deshalb bedeutet die Ausweitung der Arbeit am Sonntag in gesellschaftlich nicht notwendigen Bereichen einen gravierenden Einschnitt in das Gefüge der Gesellschaft, die dadurch erheblich an Lebensqualität verliert“, fürchtet das Vorstandsmitglied.

Daher sei das Jubiläum nicht zuerst ein Grund zum Feiern, sondern vielmehr Anlass und Ansporn, aufmerksam und wachsam zu sein, dass der Sonntag nicht der Arbeit und wirtschaftlichen Vorteilen geopfert wird, meint die KAB in Ochtrup. Deshalb setzt sie sich für die Bekräftigung einer erneuerten Sonntagskultur ein, die auf einen breiten Konsens in der Gesellschaft bauen will. Es gehe darum, den kulturellen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe um der Menschen willen zu erhalten und den Menschen eindeutig in den Mittelpunkt allen Wirtschaftens zu stellen, zitiert die KAB St. Paulus eine Forderung der katholischen Soziallehre.

Auch die Respektierung des Sonntags spiegele die Wertordnung einer Gesellschaft wider. „Der Sonntag stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Maschinen brauchen keine Erholungspausen. Sie laufen rund um die Uhr. An Werktagen geben sie das Tempo vor, der Sonntag orientiert sich dagegen am Menschen“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der KAB.