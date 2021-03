Die Kirchturmuhr an der evangelischen Kirche ist einige Wochen lang ihrer Zeit voraus gewesen – oder hinkte hinterher, je nach Betrachtungsweise: Sie zeigte nicht mehr die korrekte Zeit an. Was bei der heimischen Uhr schnell mit einem Batteriewechsel und dem einstellenden Finger am Ziffernblatt behoben ist, stellt sich bei dem über 85 Jahre alten Zeitmesser um Längen komplizierter dar. Kirchmeister Dr. Hans-Dieter Finke hat sich mit der Funktionsweise der Uhr auseinandergesetzt. Wie die Zahnräder ineinandergreifen, sodass auf den drei Ziffernblättern die Tages- und Nachtzeit angezeigt wird, ist ihm bekannt. Warum aber funktionierte der Zeitmesser nicht mehr wie gewünscht? Finke vermutete einen Defekt in der automatischen Aufzugsfunktion für die Gewichte, welche das Geh- und das Schlagwerk antreiben.