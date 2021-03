Endlich wieder Spiel und Spaß an der frischen Luft. Das wollen die Messdiener von St. Lamberti in diesem Sommer wieder anbieten. Deshalb sind sie trotz der Corona-Pandemie in die Planungen für ihr Ferienlager gestartet.

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien (3. bis 17. Juli) soll es für das Jungenlager in den nordhessischen Ort Diemelstadt gehen – so ist zumindest der Plan. „Die Anmeldungen aus dem vergangenen Jahr sind weiter gültig“, erklärt Simon Tümler , der das Ferienlager gemeinsam mit Tim Küper leiten wird. Die Organisatoren nehmen aber noch weitere Anmeldungen von Kindern und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren entgegen. Ob beziehungsweise unter welchen Umständen das Feriencamp dann tatsächlich stattfinden kann, steht allerdings auf einem anderen Platt Papier. „Darauf haben wir natürlich keinen Einfluss, vorbereiten wollen wir uns aber trotzdem“, gibt sich Simon Tümler optimistisch.

Der Zeltplatz im Ortsteil Neudorf war bereits im vergangenen Jahr gebucht, damals machte jedoch die Pandemie den Ministranten einen Strich durch die Rechnung. Nun haben sie aber erneut gebucht, inklusive der Option, gegebenenfalls absagen zu können. Die Jugendleiter hoffen aber, dass sich die Corona-Situation bis zum Beginn der Sommerferien ausreichend verbessert und das Ferienlager stattfinden kann.

Für konkrete Planungen, wie etwa die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts, sei es aber noch zu früh. „Wir wissen ja noch nicht, welche Regeln dann gelten“, denkt Simon Tümler pragmatisch. Ob während des Aufenthalts im Sauerland der traditionelle Besuch im Freizeitpark und im Schwimmbad möglich sein werden, sei fraglich. Die Leiterrunde werde sich aber kreative Alternativen für die Kinder und Jugendlichen überlegen, verspricht Simon Tümler. Er schätzt, dass etwa vier Wochen vor dem geplanten Start des Ferienlagers Klarheit herrschen wird, ob es stattfinden kann oder eben nicht. „Wenn es die Umstände erlauben, wollen wir die Zelte aufschlagen“, sagt Tim Küper.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Simon Tümler (Telefon 01 51 / 44 63 43 31), Tim Küper (01 51 / 52 04 45 75), im Pfarrbüro, per E-Mail an Anmeldung@omi-runde.de oder online.