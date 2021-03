Der Neue in der Redaktion ist eigentlich ein sehr umgänglicher und besonnener Zeitgenosse. So schnell lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen, gereizt ist er fast nie. Am Dienstag war das plötzlich anders. Da wurde es im mittleren Redaktionsbüro plötzlich laut. Es rumpelte, ein gewidertes „Iiih, ahh, nee, bah, sch . . .“ war zu vernehmen, gefolgt von aufgeregtem Fußgetrappel. „Kann man dir helfen?“, kam es freundlich aus dem hintersten Büro, und „Alles in Ordnung?“, wurde weiter vorne höflich gefragt.