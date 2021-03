Lange haben Politik, Verwaltung und Schulen darauf gewartet, am Mittwochabend ist sie nach gut einem Jahr Vorbereitungszeit der Öffentlichkeit vorgestellt worden: Die Raumbedarfsanalyse (RBA) für das Schulzentrum. Die Architekten Farwick und Grote aus Ahaus und das Fachbüro Schulhorizonte aus Bergisch Gladbach haben darin den Erweiterungsbedarf und das Entwicklungspotenzial der drei Schulen erarbeitet. Die Präsentation war bewusst vertagt worden, um sie in einer Präsenzveranstaltung unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen vorzustellen. Dies ist im Rahmen der Doppelsitzung der Schul- und Stadtentwicklungsausschüsse in der Sporthalle I geschehen. Intensiver Austauschprozess „Unser Ziel ist es, Perspektiven aufzuzeigen, wie sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Schulen entwickeln können, dabei eine gemeinsame Mitte bilden aber auch eigenständig bleiben“, eröffnete Architektin Dagmar Grote.