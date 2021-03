Den zeitlichen Aspekt hatte Jürgen Helker (CDU) ins Auge gefasst. In diesem Zusammenhang wollte er wissen, auf welchen Zeitrahmen sich die Machbarkeitsstudie beziehe. Architektin Dagmar Grote führte aus, dass die Zeitspanne davon abhänge, wie sich die Politik in Ochtrup entscheide. So sei eine Umsetzung der Gesamtmaßnahme in einem Rutsch ebenso denkbar, wie die Abarbeitung in Stufen verteilt über mehrere Jahre. Kostenansätze Martin Grave (FWO) hatte wohl noch die neue Feuerwache im Hinterkopf als er das Thema Kosten ansprach. Er wollte wissen, inwiefern bereits energieeffizientes Bauen berücksichtigt wurde. Zudem fand er die Kostenansätze „sportlich“.