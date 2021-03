Eigentlich sollte sich der Mensch generell gesund ernähren, was jedoch bei all den kulinarischen Verlockungen des Alltags gar nicht so einfach ist. Zu fett, zu süß, zu stark gesalzen und von allem zu viel auf dem Teller – so könnte man ein vielfaches Essverhalten der Gesellschaft umreißen. Vielleicht wäre der morgige Sonntag ein Einstieg, sich gesünder zu ernähren. Denn der Verband für Ernährung und Diätetik (VfED) hat den 7. März zum bundesweiten Tag der gesunden Ernährung gekürt. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist Diabetes mellitus. Um diese Volkskrankheit zu behandeln oder ihr entgegen zu wirken, sollte man natürlich auch seine Ernährung im Blick haben. Aber was steckt in oder hinter einer gesunden Ernährung? André Böwing, Küchenchef des Carl-Sonnenschein- und Ferdinand-Tigges-Hauses, hat jahrzehntelange Erfahrung mit dieser breitgefächerten Thematik. Täglich bereitet er mehr als 300 Mahlzeiten zu. Neben den beiden Ochtruper Seniorenheimen kocht er für das St.-Ida-Haus in Metelen und die Tagespflegeeinrichtung „Vita“ sowie für einige Ochtruper Kindergärten. Und all diesen Leuten möchte er etwas Schmackhaftes und zugleich Gesundes servieren.