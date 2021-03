Man stelle sich das mal vor: Da feiert der Männerchor Ochtrup Geburtstag – und keiner singt ein Ständchen! Eigentlich undenkbar, wenn man auf die wechselvolle und abwechslungsreiche Geschichte dieses singenden Männerbundes zurückblickt. Immerhin gab es schon im Vorfeld der offiziellen Gründung am 3. März 1991 im Foyer der Stadthalle einen Initiativkreis zur Gründung eines Männerchores in Ochtrup. Dieser hatt Mitte Februar 1991 Interessierte in die Gaststätte Brinckwirth eingeladen, um die Idee vorzustellen. Diese nahm dann schleunigst Gestalt an. Da musste schon drei Jahrzehnte später ein Virus pandemischen Ausmaßes dazwischen grätschen, um die Feier zum „Dreißigsten“ im wörtlichen wie übertragenen Sinne abzublasen. Aber zitieren wir erst einmal zur Entspannung und weiteren Orientierung einen der Gründungsväter, Friedrich-Wilhelm Goldmeier: „Der Chor soll keine gesetzte Altherrenriege sein“, hatte er damals betont und man wolle viele Altersgruppen ansprechen und verstehe sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden Chören, sondern als Ergänzung.