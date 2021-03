Die Voraussetzungen dafür waren eigentlich schon seit längerer Zeit erfüllt. Jetzt ist die Realschule auch offiziell eine Euregio-Profilschule. Stephan Krems von der „Koordinierungsstelle Deutsch-Niederländischer Austausch an Schulen“ der Bezirksregierung hat die zugehörige Urkunde am Freitagnachmittag an Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch überreicht. „Es geht nicht nur um Sprache, sondern auch darum, nachhaltige Kontakte entstehen zu lassen und diese auszubauen“, sagte Krems in seiner Ansprache. Die Grenznähe biete viele Chancen, beispielsweise für den Arbeitsmarkt.