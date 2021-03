Die Bücherei St. Lamberti ist ab dem heutigen Dienstag wieder geöffnet. „Es gelten allerdings weiterhin einige Einschränkungen, wie bereits im vergangen Herbst“, informiert die Bücherei in einer Pressemitteilung. So soll die Bücherei nur zum Ausleihen und zum Zurückgeben der Medien genutzt werden. Ein längerer Aufenthalt ist zu vermieden. Die maximale Personenzahl sei begrenzt, weshalb es am Eingang zu Wartezeiten kommen könne, informiert die Bibliothek weiter. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Besucher müssen eine medizinische Maske tragen. Ob sich die Öffnung der Bücherei nach der Inzidenzzahl im Land NRW richtet, stehe zur Zeit noch nicht fest. „Alle in dieser Woche fälligen Medien werden noch einmal verlängert. Danach gelten, soweit die Bücherei geöffnet hat, die üblichen Leihfristen.“