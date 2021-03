Weil der Jückweg während des Baus des Stadthallen-Kreisverkehrs als Umleitungsstrecke diente, wurden die damals vorhandenen Einengungen beseitigt. Auf Wunsch der Anlieger sollte es nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs wieder verkehrsberuhigende Maßnahmen geben. „Jetzt ist es so weit: Die beauftragte Firma Krabbe wird am morgigen Mittwoch damit beginnen, fünf Pflanzbeete am Jückweg anzubringen“, informiert die Stadt in einer Pressenotiz. Im Anschluss werden die Beete mit Solitärbäumen und einer niedrigen Unterpflanzung versehen. Im Zuge der Maßnahmen kann es kurzzeitig zu Sperrungen für den Durchgangsverkehr kommen.