Die Welbergener haben sich lange gegen eine Fusion mit einer anderen Kirchengemeinde – zum Beispiel der in Langenhorst oder in Ochtrup – gewehrt. Genau genommen 185 Jahre lang – von 1823 bis ins Jahr 2008. Während im 19. Jahrhundert die Baufälligkeit der „Alten Kirche“ Anlass für eine Zusammenführung gab, war es in diesem Jahrhundert der allgemeine Priestermangel im Bistum Münster, der mehrere Gemeinden zueinander brachte. Baufälligkeit und Platzmangel Obwohl die Welbergener 1824 als eigene Gemeinde bestehen blieben und nicht an Langenhorst angegliedert wurden, war da das Problem mit der Baufälligkeit ihrer Kirche. Hinzu kam der Platzmangel. Alle Gemeindemitglieder waren einfach nicht in dem kleinen Gotteshaus an der Vechte unterzubringen. Doch es sollte beinahe 100 Jahre dauern, ehe im Jahr 1908 die neue, größere St.-Dionysius-Kirche in der Mitte des Dorfes eingeweiht werden konnte.